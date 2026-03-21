Около 90 БПЛА сбили над Ростовской областью
Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Средства противовоздушной обороны ночью и утром 21 марта уничтожили порядка 90 беспилотников в девяти районах: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Красносулинском, Каменском.
Данные о пострадавших и последствиях атаки на земле не поступали.
«В настоящий момент беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны», — написал глава региона.