Около 90 БПЛА сбили над Ростовской областью

Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Средства противовоздушной обороны ночью и утром 21 марта уничтожили порядка 90 беспилотников в девяти районах: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Красносулинском, Каменском.

Данные о пострадавших и последствиях атаки на земле не поступали.

«В настоящий момент беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны», — написал глава региона.

