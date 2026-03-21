Три человека погибли при взрыве бензовоза в Ростовской области

Три человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения бензовоза с тремя легковыми машинами. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Неклиновский район, 34 км ФАД Р-280, в 12:20 поступило сообщение о ДТП с участием трех легковых автомобилей и бензовоза с последующим возгоранием. К месту направлены службы экстренного реагирования», — приводят в сообщении информацию главка МЧС.

Площадь пожара составляла 200 кв. м. Возгорание было потушено в 13:20, отметили в экстренных службах. Как ранее писал «Ъ-Ростов», полиция начала проверку по факту ДТП.

Константин Соловьев