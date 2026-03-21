Строительство трассы Сочи—Джубга приостановили

Строительство автомобильной дороги Сочи—Джубга временно приостановлено, при этом проектирование и подготовка необходимой документации продолжаются. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, уточнив, что решение связано с текущими вопросами финансирования.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По его словам, речь идет именно о строительной стадии проекта, тогда как работа над трассировкой и инженерной подготовкой участка не прекращается. Власти продолжают формировать параметры будущей магистрали, которая должна соединить Сочи с Джубгой и стать частью более масштабного транспортного каркаса черноморского побережья, пишет ТАСС.

В рамках развития дорожной инфраструктуры рассматривается не только направление от Джубги до Сочи, но и дальнейшее расширение транспортных связей в сторону Новороссийска и Геленджика. Эти проекты входят в долгосрочную стратегию модернизации дорожной сети юга России.

Ранее председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщал, что окончательную стоимость строительства трассы Джубга—Сочи планируется определить к 2030 году. Параллельно ведется подготовка других инфраструктурных проектов региона.

В частности, продолжается работа над расширением участка федеральной трассы М-4 «Дон» на направлении Джубга—Геленджик до четырех полос. Завершение проектной документации запланировано на 2026 год.

Также реализуется проект обхода Адлера, который станет частью перспективной магистрали от М-4 «Дон» до Сочи. Его запуск ожидается в 2027 году. Новый участок должен улучшить транспортную доступность аэропорта, горного кластера и федеральной территории «Сириус», а также снизить нагрузку на улично-дорожную сеть курортных районов.

Мария Удовик