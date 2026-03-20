Средства массовой дезинформации

10 фейковых правовых актов выявили в соцсетях в Удмуртии с начала года. Как «Ъ-Удмуртия» рассказали в Центре управления регионом, вместе с развитием нейросетей растет как количество, так и качество подделок. В интернете вирусились фейки о браслетах для мониторинга здоровья через Max, отправке инженеров—добровольцев в Иран и вербовке киберспортсменов в войска БПЛА. Главные фейки за полгода — в подборке «Ъ-Удмуртия».

Письмо ФСБ об отключении интернета около объектов Минобороны

Один из последних фейков — письмо, якобы направленное ФСБ руководителям организаций, связанных с Минобороны, о полном отключении связи и интернета в радиусе 20 км от ряда объектов в регионе. В их числе воинские части, склады боеприпасов и ГСМ, аэродромы, испытательные полигоны и стрельбища, а также военные образовательные учреждения. Фейк пришел и в редакцию «Ъ-Удмуртия».

По документу, ограничительные меры вводятся якобы для исключения использования сотовых сетей как навигационной или разведывательной базы. В минцифры республики, опровергая информацию, рассказали, что в регионе не принимают мер по полной приостановке работы интернета и связи.

«Локально в республике мобильный интернет ограничивают для защиты стратегически важных объектов и объектов жизнеобеспечения от атак БПЛА. При этом, в зонах, подпадающих под ограничения, действует “белый список” с сайтами и приложениями, которые продолжают функционировать»,— напомнили в ведомстве.

Ранее были выявлены фейки о вербовке киберспортсменов в войска БПЛА и проведении внеурочных патриотических занятий «Власть — друг народа».

Обязательные браслеты для мониторинга здоровья через Мax

В начале января в редакцию «Ъ-Удмуртия» пришел ложный указ главы Удмуртии Александра Бречалова о персональных носимых устройствах (ПНУ), работающих через национальный мессенджер Max и портал «Госуслуги».

Согласно поддельному документу, такие ПНУ якобы станут обязательными для мигрантов, сотрудников оборонных предприятий, госслужащих, работников общепита и врачей. В частности, гаджет будет фиксировать температуру тела и геолокацию владельца.

За снятие устройство без медицинских показаний якобы предусматривается уголовная ответственность. ПНУ для жителей закупает работодатель по фиксированной стоимости 2 тыс. руб. за штуку.

В минздраве республики пояснили, что любые медицинские услуги через мессенджер Max — запись к врачу, уведомления, доступ к документам — предоставляется исключительно по желанию пользователей. Ни о каком принудительном мониторинге речи не было.

«Вброс сделан для того, чтобы дискредитировать российскую платформу Mах на фоне ее растущей популярности»,— прибавили в минцифры Удмуртии.

Ранее в республике выявили поддельное предписание от Роскомнадзора о массовых сбоях интернета и возмещении убытков абонентам, а также о доступе к сети только в определенные дни и часы.

Отправка добровольцев-инженеров в Иран

На фоне конфликта на Ближнем востоке в соцсетях распространился еще один фейковый указ главы Удмуртии. В нем Александр Бречалов якобы обратился к руководителям местных организаций с требованием выделить инженеров—добровольцев для участия в военно-восстановительных работах в Иране, ссылаясь на договор о стратегическом партнерстве этой страны с Россией.

В числе требований к кандидатам — наличие загранпаспорта, отсутствие проблем со здоровьем, знание английского языка. «Участие в СВО приветствуется»,— говорится в документе. Как рассказали в правительстве Удмуртии, такого нормативно-правового акта не существует.

Десятки погибших при атаке БПЛА на оборонный завод

Самый «высокотехнологичный» фейк распространялся в соцсетях региона после атаки БПЛА по одному из оборонных предприятий Ижевска в июле. Тогда пострадало 45 жителей, трое погибло.

После налета в соцсетях появился дипфейк с главой Удмуртии. В ролике сгенерированный Александр Бречалов сообщает о 65 погибших под завалами и о приостановке работы оборонного завода на два месяца.

«На этом видео подменены лицо, мимика, жесты и голос <...> артикуляция главы не всегда совпадает и не всегда успевает за речью. Темп и динамика речи несвойственны Александру Бречалову. Есть ошибки в ударениях и названиях. Он никогда не обращается к жителям Ижевска “ижевцы”»,— отметила руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Татьяна Шумихина.

Подарки для православных детей и встреча с Эльвирой Набиуллиной

В отдельных случаях фейки акцентируют внимание на несовершеннолетних. В декабре в сети появился ложный приказ минобрнауки Удмуртии, в котором говорится о раздаче подарков ко дню Святого Николая детям, но только из православных семей.

В другом кейсе, также связанном с образовательным ведомством, победителям конкурса школьных сочинений «Как моя семья платит налоги» обещали встречу с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной.

Угроза сибирской язвы из-за размыва скотомогильников

В преддверии половодья в сети завирусился указ главы Удмуртии о возникновении реальной биологической угрозы в случае подтопления сибиреязвенных захоронений в Сарапульском районе, которые, говорится в фейковом документе, находятся в неудовлетворительном состоянии.

На фейк оперативно отреагировали в главном управлении ветеринарии Удмуртии. «На территории Сарапула и Сарапульского района расположены 24 сибиреязвенных захоронения. Ни один из скотомогильников на этой территории в зону возможных подтоплений не попадает»,— подчеркнули в ведомстве.

Как выявляются фейки

Количество фейков ежегодно увеличивается: если за весь 2025 год в Удмуртии было выявлено 25 ложных документов, то за первые месяцы 2026-го — уже 10. Об этом «Ъ-Удмуртия» рассказала руководитель республиканского ЦУР Татьяна Шумихина.

«ЦУР регулярно мониторит информационное поле на наличие фейков как в ручном режиме, так и с использованием специальных систем, например “Зефир”. Это информационная система мониторинга аудиовизуальных материалов. Она, благодаря алгоритмам и ИИ-анализу, в режиме реального времени моментально выявляет сфабрикованный аудиовизуальный контент, в том числе дипфейки»,— рассказала эксперт.

В частности, «Зефир» распознает дипфейки и спуфинг (подмена голоса), ищет дубликаты и первоисточники, проводит детекцию персон и определяет съемку на хромакее.

«Также мы используем метод сравнительного анализа. Сомнительную информацию мы передаем в профильные органы власти, получаем опровержения и распространяем их, в том числе в СМИ»,— добавила госпожа Шумихина.

По ее словам, охваты антифейков значительно превышают количество просмотров брошенной в сеть дезинформации. Больше всего ложных документов, добавила госпожа Шумихина, направляются в предложки крупных пабликов и Telegram-каналов в Удмуртии в надежде, что их администраторы в погоне за сенсацией опубликуют новость без факт-чекинга.

«С учетом развития нейросетей качество дипфейков и подделок официальных документов растет. В связи с этим нужно быть особенно внимательными, когда на глаза попадается информация, вызывающая смятение, панику или тревогу»,— резюмировала она.

Карина Пырина