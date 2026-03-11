Указ главы Удмуртии о подтоплении сибиреязвенных захоронений оказался фейком

Власти Удмуртии опровергли указ главы республики о возникновении «реальной биологической угрозы» в случае подтопления сибиреязвенных захоронений в Сарапульском районе, которые, говорится в фейковом документе, находятся в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщает Центр управления регионом.

Фото: ЦУР Удмуртии

«На территории Сарапула и Сарапульского района расположены 24 сибиреязвенных захоронения. Ни один из скотомогильников на этой территории в зону возможных подтоплений не попадает»,— прокомментировали в Главном управлении ветеринарии Удмуртии.

Сотрудники госветслужбы весной и осенью, добавили в ведомстве, обследуют скотомогильники. Ситуация на контроле ответственных служб. Копии поддельного правового акта распространялись в соцсетях.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал о другом фейковом указе главы республики, в котором говорилось об отправке добровольцев-инженеров предприятий в Иран для участия в военно-восстановительных работах.