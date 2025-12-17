В Удмуртии нашли фейк о новогодних подарках детям только из православных семей

Центр управления регионом (ЦУР) Удмуртии назвал ложным приказ о раздаче новогодних подарков ко дню Святого Николая детям «исключительно из православных семей». Инициатором «благотворительной акции» указано минобрнауки республики, сообщает пресс-служба проектного офиса.

Фото: ЦУР Удмуртии Фото: ЦУР Удмуртии

Фейковый приказ распространялся по новостным пабликам в соцсетях. ЦУР обратился в региональное министерство за разъяснениями. «Этот приказ — фейк. Такого документа не было и не могло быть. Все достоверные новости можно найти в наших официальных сообществах»,— прокомментировали в ведомстве.

Напомним, ранее ЦУР Удмуртии опроверг указ главы республики о подготовке перечня объектов для топонимического переименования с учетом вклада президента России в развитии страны.