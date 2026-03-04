ЦУР Удмуртии назвал фейком документ об отправке инженеров в Иран

Центр управления регионом (ЦУР) Удмуртии назвал фейком документ об отправке добровольцев-инженеров предприятий в Иран. В нем утверждалось, что сотрудники региональных предприятий якобы смогут принять участие в военно-восстановительных работах в рамках «взаимного сотрудничества».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦУР Удмуртии Фото: ЦУР Удмуртии

Фейковое письмо было якобы подписано главой республики Александром Бречаловым и адресовано руководителям предприятий и организаций. В администрации главы и правительства региона сообщили, что оно — поддельное, и данного документа нет ни в реестре правовых актов региона, ни на официальном портале Удмуртии.

«Распространение подобных фейковых документов направлено на дезинформацию граждан и дестабилизацию обстановки. Призываю средства массовой информации и жителей Удмуртии не доверять этой информации, распространяемой через социальные сети. Проверить информацию на достоверность можно на официальных ресурсах органов власти»,— отметила руководитель ЦУР Удмуртии Татьяна Шумихина.

Напомним, в прошлый раз ЦУР назвал вбросом документ о привязке телефонов к номерам абонентов.

Владислав Галичанин