Минцифры Удмуртии опровергло данные из соцсетей о доступе к интернету по графику

Минцифры Удмуртии опровергло информацию из соцсетей о введении в регионе новых ограничений мобильного интернета, по которым доступ к сотовой связи и сети будет предоставляться в определенные дни и часы. Опровержение опубликовано во «ВКонтакте» ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦУР Удмуртии Фото: ЦУР Удмуртии

«В республике действует система ограничений мобильного интернета, которая направлена на защиту стратегически важных объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Сотовая голосовая связь работает в прежнем режиме. На текущий момент ситуация не требует пересмотра данных ограничений»,— подчеркнули в ведомстве.

Фейковый пост показали в Центре управления регионом Удмуртии. Он содержит информацию о якобы полноценном графике отключений связи. «Уже через два дня сотовая связь и интернет будут полностью отключены и доступны только в определенные дни по часам»,— говорится в ложном сообщении. Скриншот документа, приложенного к посту, прочесть невозможно из-за низкого качества, ссылка на первоисточник не указана.

В региональном минцифры напомнили, что жителям Удмуртии доступны сайты и сервисы «белого списка»: соцсети, мессенджер Max, портал «Госуслуги», интернет-ресурсы операторов связи, такси, маркетплейсы и др.