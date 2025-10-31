Победителям фейкового конкурса в Удмуртии обещали встречу с Эльвирой Набиуллиной

Министерство образования и науки Удмуртии опровергло информацию о проведении конкурса школьных сочинений на тему «Как моя семья платит налоги», победителям которого обещали встречу с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной. Об этом сообщает Центр управления регионом (ЦУР).

Распространяемый приказ о проведении конкурса был подписан якобы министром образования и науки Удмуртии Светланой Болотниковой. Однако в профильном ведомстве отметили, что информация действительности не соответствует.

«Этот приказ — фейк. Мы призываем всех доверять только проверенным источникам. Официальные документы направляются по специальным каналам и не могут просто так появляться в интернете»,— подчеркнули в министерстве.

Напомним, в Удмуртии начали распространять ложное постановление Правительства РФ, касающееся временных мер по рациональному использованию автомобильного топлива.