В Удмуртии назвали фейком письмо от ФСБ о полном отключении интернета

Власти Удмуртии опровергли письмо от ФСБ об отключении интернета и сотовой связи на постоянной основе, в частности, в радиусе 20 км от военных объектов. Такой документ пришел в «Ъ-Удмуртия». О фейке сообщили в Центре управления регионом (ЦУР). Меры вводятся якобы для исключения использования сотовых сетей как навигационной или разведывательной базы.

В минцифры республики отметили, что в регионе не принимают мер по полной приостановке работы интернета и связи. «Локально в республике мобильный интернет ограничивают для защиты стратегически важных объектов и объектов жизнеобеспечения от атак БПЛА. При этом, в зонах, подпадающих под ограничения, действует “белый список” с сайтами и приложениями, которые продолжают функционировать»,— говорится в сообщении.

Напомним, ранее ЦУР опроверг информацию об отправке отправке добровольцев-инженеров предприятий Удмуртии в Иран для участия в военно-восстановительных работах в рамках «взаимного сотрудничества».