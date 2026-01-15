Фейковый приказ о патриотических занятиях опровергли в Удмуртии

В неофициальных сообществах Удмуртии появились сообщения о якобы существующем приказе республиканского министерства образования и науки о проведении внеурочных патриотических занятий «Власть — друг народа», сообщает Центр управления регионом.

Министерство образования и науки Удмуртии опровергло эту информацию. В профильном ведомстве отметили, что такого приказа издано не было, документ, как и его содержание, фейковые.

Анастасия Лопатина