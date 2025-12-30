В Удмуртии опровергли указ о вербовке киберспортсменов в Войска БПЛА

Власти Удмуртии опровергли распространяемый в соцсетях указ главы республики о привлечении киберспортсменов к подписанию контракта с Минобороны РФ. Существование документа опровергли в Центре управления регионом Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦУР Удмуртии Фото: ЦУР Удмуртии

Из ложного указа следует, что муниципальным властям поручено «организовать сбор данных о местах проживания лиц, участвовавших в региональных киберспортивных турнирах, не реже одного раза в квартал», а также проводить с геймерами «разъяснительные беседы о преимуществах заключения контракта».

Это делается якобы по инициативе Минобороны РФ «в связи с развитием войск беспилотных систем». Информацию опровергли в администрация главы и правительства Удмуртии.

Напомним, ранее в сети начал распространяться фейк о новогодних подарках ко Дню Святого Николая детям только из православных семей. Информацию об этой «благотворительной акции» опровергли в минобрнауки республики.

Владислав Галичанин