В Удмуртии опровергли указ о мониторинге здоровья граждан через мессенджер Mах

Центр управления регионом (ЦУР) назвал фейковым указ главы Удмуртии о персональных носимых устройствах (ПНУ) для мониторинга здоровья, работающие через национальный мессенджер Max и портал «Госуслуги». Ложный документ распространялся в соцсетях и, кроме того, на страницах «Ъ-Удмуртия» в сети.

Из фейкового указа следует, что ПНУ обязательны для мигрантов, работников оборонных предприятий, госслужащих, сотрудников общепита и врачей. В документе говорится, что устройство среди прочего фиксирует температуру тела и местонахождение владельца. За снятие устройство без медицинских показаний якобы предусматривается уголовная ответственность. ПНУ для жителей закупает работодатель по фиксированной стоимости 2 тыс. руб. за штуку.

«Все медицинские услуги через мессенджер Мах, такие как запись к врачу, уведомления о записи, медицинские документы, предоставляются исключительно по желанию и запросу пользователей»,— опровергает документ минздрав республики.

По данным минцифры Удмуртии, внедрение системы цифрового мониторинга здоровья является ложной информацией. «Вброс сделан для того, чтобы дискредитировать российскую платформу Mах на фоне ее растущей популярности»,— добавили в министерстве.

Напомним, ранее ЦУР Удмуртии назвал ложным приказ о патриотических занятий «Власть — друг народа».

Владислав Галичанин