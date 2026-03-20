С национализированного кубанского «СтройЮгРегион» взыскивают 254 млн рублей

С недавно изъятой по антикоррупционному иску прокуратуры дорожной организации ООО «СтройЮгРегион» на Ставрополье взыскивают 254 млн руб. пеней по контракту на реконструкцию трассы под Кисловодском. Сведения об этом размещены в картотеке арбитражного суда Ставропольского края.

Государственный контракт на реконструкцию автодороги в районе горы Малое Седло, Олимпийской базы и поселка Белореченский был заключен в 2021 году ГБУ Ставропольского края «Стававтодор». Стоимость контракта превысила 860 млн руб., оплата шла из регионального бюджета. Проект планировалось завершить к концу 2023 года, но фактически контракт был закрыт в конце января этого года.

«Стававтодор» предъявил к «СтройЮгРегиону» иск на 254 млн руб. пеней и 18 млн руб. штрафа. Заседание назначено на 26 марта.

«СтройЮгРегион» зарегистрирован в Новороссийске. До недавнего времени он принадлежал депутату Заксобрания края и бывшему руководителю Союза дорожников Кубани Александру Карпенко. Но в конце февраля компания, как и ряд других дорожно-строительных организаций региона, была обращена в собственность РФ по антикоррупционному иску Генпрокуратуры. Сейчас, по данным «СПАРК-Интерфакс», «СтройЮгРегион» управляет рядом других, в том числе и обращенных в доход РФ, дорожно-строительных и строительных организаций.

Группа компаний «СтройЮгРегион» построила и ввела в эксплуатацию более 250 объектов, включая проекты с ГК «Автодор», управлениями дорог «Черноморье» и «Москва—Волгоград», структурными подразделениями «Росатома» и муниципальными заказчиками. Деятельность охватывала Москву, Тамбов, Волгоград, Ростов, Крым, Санкт-Петербург, Адыгею и Ставропольский край. Среди знаковых объектов депутат назвал Джубгинскую развязку, путепровод на Сухумском шоссе в Новороссийске, обход Геленджика, Яблоновский мост (соединяет Краснодарский край и Адыгею через реку Кубань), мост Чемитоквадже (Сочи), участки М-4 «Дон» и площадки ВЭУ в Ставропольском крае и Адыгее.

Андрей Обнорский