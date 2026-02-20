Миллиарды на дорогах не валяются

Центральный райсуд Сочи удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход РФ имущество участников коррупционного скандала в дорожно-строительной сфере Краснодарского края. Стоимость взысканных активов превысила 20 млрд руб. По данным надзорного ведомства, бывший депутат Госдумы Анатолий Вороновский организовал систему откатов при распределении бюджетных средств на строительство и ремонт автодорог. Большинство ответчиков с иском согласилось, а министр транспорта региона лично рассказал о схеме в суде. Подробности — в материале «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Центральный районный суд Сочи удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход России имущество бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, действующего депутата Андрея Дорошенко, депутата Заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко и еще почти трех десятков связанных с ними граждан.

Стоимость взысканных активов превысила 20 млрд руб. В казну отошли 19 предприятий, занимающиеся ремонтом, содержанием автомобильных дорог и производством строительных материалов, 207 объектов недвижимости, расположенных в Москве, Краснодаре, Ялте, Новороссийске, Армавире, Горячем Ключе, на побережье Азовского моря и в Карачаево-Черкесской Республике, и более 95 млн руб. как эквивалент стоимости имущества, которое продали ответчики.

Из тридцати ответчиков иск признали 16 человек. Среди них — депутат Александр Карпенко и министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев, занимающий эту должность с сентября 2017 года.

В ходе судебного разбирательства последний рассказал, что одним из источников коррупционных доходов было «получение от предприятий дорожного комплекса незаконного вознаграждения за право заключения с ними государственных и муниципальных контрактов на строительство и ремонт дорог». Размер такого взноса составлял от 3 до 5% от стоимости контракта. Господин Переверзев подтвердил сведения прокуратуры о том, что схему организовал Анатолий Вороновский, который до прихода в Госдуму занимал руководящие должности в администрации Кубани.

Со слов Алексея Переверзева, в публичных торгах участвовали «только свои», а именно члены объединения «Союз дорожников Кубани», которое в разные годы возглавляли Андрей Дорошенко и Александр Карпенко. На площадке объединения «зонально определялись» организации, которые будут выполнять госконтракты. Если на торгах находились «посторонние внекраевые организации», то для них создавались препятствия: торги отменялись или признавались несостоявшимися. Другим «рычагом давления» было составление крупных лотов, на которые по своим возможностям могли претендовать только подконтрольные ответчикам компании.

Коррупционные доходы, по словам господина Переверзева, легализовались через фонд «Моя Кубань». Туда подрядчики вносили средства под видом добровольных пожертвований на общественно-полезные цели.

Бывший директор Дагомысского ДРСУ Сафарбий Напсо, который принял участие в процессе в качестве свидетеля, в ходе допроса сообщил, что ежегодные «откаты» Анатолию Вороновскому и связанным с ним лицам составляли до 2 млрд руб. «Если дорожный фонд, где я работал лет пять назад, был примерно 35–42 млрд руб., то ООО в среднем платили от 3 до 10%. Это примерно 2 млрд руб. в год откатов»,— сообщил Сафарбий Напсо.

Алексей Переверзев находится под подпиской о невыезде, так как заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. За четыре дня до этого в Сочи арестовали Милану и Эльдара Дорошенко, детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко, на которых он переоформил свой дорожно-строительный бизнес. Милану и Эльдара Дорошенко обвиняют в мошенничестве. По данным источников РБК, именно на основе показаний господина Переверзева следствие дало правовую оценку роли детей парламентария в схеме, связанной с распределением дорожных контрактов.

Главный ответчик по антикоррупционному иску Генпрокуратуры Анатолий Вороновский в настоящее время тоже находится под арестом. Основанием для уголовного преследования бывшего депутата стали показания Сафарбия Напсо. Как сообщал «Ъ», Вороновский получил от Напсо взятку в виде недвижимости и незаконного оказания услуг имущественного характера на сумму в 25 млн руб. Анатолий Вороновский, в свою очередь, оказывал покровительство и скрывал махинации Сафарбия Напсо, в результате которых из госсобственности выбыла техника на 45 млн руб. Ущерб погашен. Сафарбий Напсо получил условный срок.

Дмитрий Холодный