«Макфа» и несколько ее активов перешли под управление гендиректоров

В нескольких организациях, связанных с национализированной группой «Макфа», назначены генеральные директоры вместо управляющей компании ООО «РСХБ-Финанс». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Единого госреестра юридических лиц.

Управляющую компанию производителя макарон, муки и круп АО «Макфа» — ООО «УК М-Групп» — возглавил Алексей Тобак. Генеральным директором ООО «Первый хлебокомбинат» назначен Олег Хажеев. Пять организаций перешли под руководство Станиславу Пухаеву: ООО «Арком», ООО «Арктика-Сервис», ООО «Темп Автотех», ООО «Темп Интерсервис», ООО «Экспресс-Карго». Другие пять компаний группы «Макфа», дислоцирующиеся в Курганской области, возглавил Алексей Бондаренко: ООО «Мишкинский КХП», ООО «Мишкинский продукт», ООО «Новая пятилетка», ООО «Просторы» и ООО «УК Агромакфа».

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Центральный районный суд Челябинска изъял АО «Макфа» и 26 связанных с ней компаний у Михаила Юревича и Вадима Белоусова и обратил в доход государства в мае 2024 года. Общая стоимость активов превышает 46 млрд руб. В январе 2025 года суд обратил в доход государства ООО «Мишкинский продукт» в рамках взыскания дивидендов и прибыли с экс-владельцев «Макфы».

Недавно было раскрыто, что продажа «Макфы» принесла государству 22,4 млрд руб. Это стало крупнейшей сделкой по приватизации за 2025 год.

