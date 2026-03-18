Сделка по приватизации «Макфы» принесла государству 22,4 млрд рублей

Продажа национализированной «Макфы» принесла государству 22,4 млрд руб. Это стало крупнейшей сделкой по приватизации за 2025 год, сообщает РБК со ссылкой на руководителя Росимущества Вадима Яковенко.

Среди других крупных сделок глава ведомства назвал продажу групп компаний «Кубань-вино» за 19,9 млрд руб. и «Ариант» за 9,4 млрд руб. Ранее они принадлежали бывшим владельцам промышленной группы «Челябинский электрометаллургический комбинат» Юрию Антипову и Александру Аристову. Учредителями «Макфы» до национализации были экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Центральный районный суд Челябинска изъял АО «Макфа» и 26 связанных с ней компаний у Михаила Юревича и Вадима Белоусова и обратил в доход государства в мае 2024 года. Общая стоимость активов превышает 46 млрд руб. В январе 2025 года суд обратил в доход государства ООО «Мишкинский продукт» в рамках взыскания дивидендов и прибыли с экс-владельцев «Макфы».

Агрохолдинг «Ариант» стал собственностью РФ в апреле 2024 года в счет взыскания 105 млрд руб. с семей Юрия Антипова и Александра Аристова.