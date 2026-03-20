Главные новости к утру 20 марта
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК не планирует пересматривать сроки отказа от СПГ из России даже в том случае, если в Европе возникнет дефицит энергоресурсов.
Россия призвала США и Израиль отказаться от продолжения «военной авантюры» с Ираном.
Евросоюз призвал ввести мораторий на удары по энергообъектам на Ближнем Востоке.
Энергетическая компания QatarEnergy прогнозирует, что из-за ударов Ирана по газовым объектам в Катаре она потеряет около $20 млрд за год.
США и Япония договорились инвестировать в американскую энергетику $73 млрд.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва пока не решила, будет ли вступать в «Совет мира».
У 75% малого и среднего бизнеса нет прибыли для развития, следует из данных мониторинга.