ЕК не намерена пересматривать сроки отказа от российского СПГ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК не планирует пересматривать установленные сроки отказа от сжиженного природного газа (СПГ) из России. Она добавила, что отказ от российских энергоносителей продолжится даже в том случае, если в Европе возникнет дефицит энергоресурсов.

«У нас есть четкая цель, и мы придерживаемся нашей цели. Мы будем продолжать трансформацию нашего энергетического сектора, переводя его на зеленую и производимую в Европе энергию»,— сказала глава Еврокомиссии на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, физическая безопасность поставок энергоресурсов в Европу обеспечена. При этом цены на энергоносители продолжают колебаться из-за конфликта на Ближнем Востоке, уточнила она.

В конце 2025 года Евросоюз решил отказаться от российского СПГ в более короткие сроки, чем планировалось изначально. Прекращение долгосрочных контрактов ожидается к концу 2026 года. Поставки по краткосрочным контрактам, заключенным до 17 июня 2025 года, будут запрещены уже с 25 апреля 2026 года.