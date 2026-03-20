ЕС призвал ввести мораторий на удары по энергообъектам на Ближнем Востоке

Лидеры стран ЕС подписали совместное заявление, в котором призвали ввести мораторий на удары по энергетическим и водным объектам на Ближнем Востоке. Они указали, что разрушение объектов привело к росту цен на энергоносители, а также повысило риск засухи и голода.

«Европейский совет призывает к деэскалации и максимальной сдержанности, защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры, а также к полному соблюдению всеми сторонами международного права»,— указано в совместном заявлении (цитата по Euronews).

Страны ЕС осудили «неизбирательные военные удары Ирана по странам региона». В заявлении также указано, что Евросоюз подтверждает готовность Германии, Франции, Италии и Нидерландов обеспечить свободное плавание судов в Ормузском проливе при условии прекращения огня.