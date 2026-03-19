Россия призвала США и Израиль отказаться от военной авантюры на Ближнем Востоке

МИД России заявил о серьезной обеспокоенности по поводу продолжения вооруженного конфликта в странах Персидского залива. Ведомство уточнило, что Москва выступает за создание условий для мира, безопасности и атмосферы добрососедства в регионе.

«Россия наряду с Китаем, Турцией и другими единомышленниками готова содействовать урегулированию конфликта … Первым шагом на этом пути должен стать незамедлительный отказ США и Израиля от продолжения своей военной авантюры»,— написано в заявлении МИД России.

Ведомство обратило внимание «на продуманную и мудрую статью» главы МИД Омана Бадра Бен Хамада Бен Хамуда Аль-Бусаиди, которая опубликована в журнале The Economist 18 марта. В заявлении указано, что Москва разделяет предложения министра о необходимости запуска общерегиональных переговоров. На них, как предлагал глава МИД Омана, страны Персидского залива могли бы достичь договоренностей в вопросах ядерной энергетики и гарантий безопасности.

