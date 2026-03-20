QatarEnergy ожидает потерю $20 млрд в год из-за ударов по газовым объектам

Катарская энергетическая госкомпания QatarEnergy прогнозирует, что из-за ударов Ирана по газовым объектам в Катаре она потеряет около $20 млрд за год.

«QatarEnergy ожидает, что урон индустриальному городу Рас-Лаффан, причиненный ракетными атаками 18 марта и рано утром 19 марта, обойдется ей примерно в 20 миллиардов долларов в год в виде упущенной прибыли»,— сообщил глава QatarEnergy и министр энергетики Саад аль-Кааби в интервью Reuters.

По словам главы госкомпании, атаки на объекты Катара могут привести к сокращению экспорта сжиженного природного газа (СПГ) на 17%.

2 марта Иран нанес удар по промышленному комплексу Рас-Лаффан в Катаре — крупнейшему в мире предприятию по производству СПГ. QatarEnergy остановила производство. 18 марта Иран нанес еще один ракетный удар по СПГ-заводу.