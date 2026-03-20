Песков: позиция России по участию в «Совете мира» пока не сформирована

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва пока не решила, будет ли вступать в «Совет мира».

«По этому вопросу позиция пока не сформирована»,— сказал господин Песков «Известиям».

Президент США Дональд Трамп создал «Совет мира» для урегулирования конфликта в секторе Газа. Позднее он предложил расширить полномочия объединения, чтобы решать конфликты и в других точках мира. Членство предполагает вступительный взнос в $1 млрд. Россия получила приглашение, но пока не дала ответа на него. Первое заседание «Совета мира» прошло в феврале с участием более 40 государств.