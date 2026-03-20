США и Япония договорились инвестировать в американскую энергетику $73 млрд

В Вашингтоне состоялась встреча премьер-министра Японии Санаэ Такаити и президента США Дональда Трампа. Среди прочего они договорились расширять экономическое сотрудничество, а также инвестировать в американскую энергетику $73 млрд.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Канцелярия премьера Японии написала в соцсети X, что договоренности направлены на укрепление экономической безопасности в стратегически важных областях. Санаэ Такаити сообщила о соглашении об увеличении закупок американской нефти, а также о совместной разработке редкоземельных илов.

Министерство торговли США заявило, что Вашингтон и Токио договорились об инвестициях в американскую энергетику. Соглашение включает в себя строительство малых модульных реакторов и объектов газовой генерации.

По информации газеты Yomiuri, на переговорах стороны обсудили и международную политику. Премьер Японии заверила президента США в поддержке позиции в отношении Ирана. При этом Санаэ Такаити отметила, что закрытие Ормузского пролива привело «в очень сложное состояние» не только Ближний Восток, но и Индо-Тихоокеанский регион.

Дональд Трамп сказал, что ожидает от Японии большей поддержки. «У них 45 тыс. солдат. Я не удивлюсь, если они предпримут активные действия»,— заявил он.

Эрнест Филипповский