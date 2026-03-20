ЦСР: у 75% малого и среднего бизнеса в России нет прибыли для развития

Центр стратегических разработок (ЦСР) представил мартовский мониторинг экономического климата, согласно которому три четверти предприятий малого и среднего бизнеса столкнулись с отсутствием прибыли, необходимой для развития. В феврале этот показатель составлял 57%.

Как сообщает РБК со ссылкой на данные мониторинга, 8,3% респондентов готовы направлять средства на расширение производства (против 29% месяцем ранее). Около 17% предпочитают размещать прибыль на банковских депозитах.

Главными барьерами для роста бизнеса опрошенные называют низкий спрос (42%), высокую стоимость заимствований (33%) и рост издержек (14%). Половина предприятий вынуждена сдерживать цены, чтобы сохранить долю на рынке.

По данным Росстата, в 2025 году доля собственных средств компаний в капитальных инвестициях достигла почти 59% — максимума с 1997 года. При этом инвестиции в основной капитал снизились на 2,3% после роста на 8,4% годом ранее. Минэкономразвития прогнозирует дальнейшее снижение на 0,5% в 2026 году.