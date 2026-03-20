В центре Ярославля вместо ювелирного магазина откроют ресторан

В Ярославле на улице Кирова закрылся ювелирный магазин «Кристалл». Его владелец, предприниматель Виталий Пятковский сообщил «Ъ-Ярославль», что помещения переделают под ресторан.

«Я давно хотел сделать там ресторан. По срокам пока думаю, время есть. У нас там будет ремонт, мы будем переделывать все»,— сказал господин Пятковский.

Владелец коммерческих помещений в центре города пояснил, что закрытие ювелирного магазина не связано с планами властей по благоустройству улицы Кирова в рамках создания пешеходного центра.

«Мы заранее планировали, еще до всех работ на Кирова. В интернете есть информация, что здесь закрылись рестораны. На самом деле не закрылись, а переформатировались: был старый, сделают новый современный. Здесь нет пустых мест. Здесь все сдано. Вы видели, почем покупают недвижимость в центре? Дороже, чем в Москве люди берут. Ажиотаж сумасшедший. Торги были на Депутатской. Она перерыта, а люди там рвут и мечут»,— прокомментировал бизнесмен.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что один из основателей ресторанной компании GK Restaurants Павел Кашников объяснил закрытие кафе «Мамука» на улице Кирова в том числе предстоящей реконструкцией улицы Кирова.

Алла Чижова