Ресторатор назвал причины закрытия «Мамуки» в Ярославле

В Ярославле закрытие кафе «Мамука» на улице Кирова связано с экономической ситуацией и планируемой реконструкцией территории. Об этом в своем Telegram-канале написал один из основателей ярославской ресторанной компании GK Restaurants Павел Кашников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Мы закрыли маленькое городское кафе (92 кв. м), которое работало около 3 лет под тем же брендом «Мамука» на улице Кирова. Ни один популярный ресторан грузинской кухни «Мамука» не закрывался. Оба в Ярославле чувствуют себя нормально, к прошлому году есть даже небольшой рост по первым двум месяцам»,— написал ресторатор.

Он рассказал, что одной из причин закрытия небольшого заведения стала конкуренция с теми же ресторанами «Мамука» за гостей и сотрудников. Но окончательное решение было принято после объявления о благоустройстве улицы Кирова, а соответственно, и перекрытии пешеходной улицы для проведения работ, как это уже произошло на двух соседних улицах.

«Не секрет, что многие на Кирова зарабатывали летом, чтобы пережить зиму. После того как стало известно, что летом там ни у кого не будет веранд из-за планируемой реконструкции, плюс общая ухудшающаяся экономическая ситуация, дали нам понять: нужно принять жесткое решение. Оно никогда не бывает приятным»,— написал Павел Кашников.

Также, по мнению ресторатора, улица Кирова перестала быть привлекательной для местных жителей.

«Кирова в последние годы стала маргинальной улицей. Зимой там шаром покати, никого нет, многие местные жители просто не любят ее, а летом она вроде и оживает, но начинается какофония из орущей отовсюду музыки, шатающиеся бомжи и молодежь по вечерам, приехавшая с районов в поисках адреналина»,— добавил господин Кашников.

Алла Чижова