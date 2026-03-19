Краснодарскому инвалиду предложили самому забрать медизделия из разных городов

Инвалиду без ног из Краснодара пришлось самостоятельно забирать средства реабилитации в Санкт-Петербурге и Казани из-за ошибок в электронной системе Социального фонда, сообщил генеральный прокурор России Александр Гуцан на расширенной коллегии Генпрокуратуры. Его слова приводит «Ъ».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам господина Гуцана, граждане сталкивались с невозможностью активировать электронные сертификаты и часто не могли получить необходимые изделия из-за формальных препятствий или халатного отношения сотрудников фонда. В ряде случаев ожидание кресел-колясок длилось более года, несмотря на наличие средств и действующих контрактов.

После выявления проблем были приняты меры по корректировке работы цифровой платформы, централизованной закупке и организации доставки средств реабилитации, в том числе в северные регионы. Факты злоупотреблений и халатности получили уголовно-правовую оценку.

