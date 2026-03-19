Инвалиду из Краснодара предложили самому забрать медизделия из разных городов

Инвалиду без ног из Краснодара предложили самостоятельно забрать средства реабилитации в Санкт-Петербурге и Казани из-за ошибок в электронной системе Соцфонда. Об этом рассказал генпрокурор России Александр Гуцан на расширенной коллегии Генпрокуратуры.

«Зачастую они (инвалиды.—"Ъ") не могли получить необходимые для жизни средства реабилитации из-за формальных причин, а порой и откровенного бездушия работников Социального фонда. Граждане сталкивались с невозможностью активировать электронные сертификаты. В частности, при наличии средств и действующего контракта инвалиды более года ожидали кресел-колясок»,— отметил господин Гуцан (цитата по ТАСС).

Принятые меры позволили скорректировать работу цифровой платформы, централизовать закупки и наладить доставку средств реабилитации в северные регионы. Факты злоупотреблений и халатности получили уголовно-правовую оценку.