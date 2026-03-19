Вынесен приговор строителю ЖК «Дружная семья» в Ярославле

Кировский районный суд Ярославля признал виновным в мошенничестве Оганнеса Егояна, компания которого строила ЖК «Дружная семья». Как сообщили в пресс-службе областного суда, приговор вступил в силу.

Суд установил, что господин Егоян, являясь гендиректором ООО «Единая торгово-закупочная компания» и фактическим руководителем ООО «Строительная компания МегаСтрой», в 2014 – 2016 годах привлек деньги дольщиков для строительства 19-этажного многоквартирного дома на улице Жуковского в Ярославле. При этом он не планировал завершать возведение объекта.

«Полученными от участников долевого строительства денежными средствами Егоян О. распорядился по своему усмотрению. В результате преступных действий строительство жилого дома не было завершено, степень готовности дома оценивается в 35%. 97 потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 108 млн руб.»,— рассказали в пресс-службе суда.

Оганнес Егоян был арестован в Ярославле в августе 2019 года, в июне 2020 года меру пресечения заменили на домашний арест, а с августа 2022 года ему был назначен запрет определенных действий. В мае 2023 года приговор за мошенничество ему вынес Стерлитамакский городской суд Республики Башкортостан. Однако на вынесение приговора он не явился и был объявлен в розыск. На приговор в Ярославле он также не явился.

По приговору ярославского суда Оганнесу Егояну назначено 5 лет лишения свободы. С учетом прежнего приговора окончательно ему определено к отбытию 11 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор обжаловали прокуратура и защита Егояна, но по итогам рассмотрения материалов судебной коллегией по уголовным делам Ярославского областного суда квалификация деяния и наказание остались без изменения.

«Срок отбывания наказания подлежит исчислению со дня его фактического задержания и заключения под стражу на территории Российской Федерации»,— уточнили в пресс-службе суда.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что сейчас публично-правовая компания «Фонд развития территорий» пытается продать недостроенный дом. Обманутым дольщикам планировали выплатить компенсации.

Алла Чижова