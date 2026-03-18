Главные новости за 18 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Один человек погиб в результате удара ВСУ по многоквартирным домам в Краснодаре. По словам главы региона, украинские дроны нанесли удар по многоквартирным жилым домам в краевом центре.

В Адыгее двое детей получили осколочные ранения и были госпитализированы в Энемскую ЦРБ в результате атаки БПЛА. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, одну девочку уже отпустили домой, вторая остается под наблюдением.

Октябрьский районный суд Краснодара арестовал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова до 17 мая 2026 года по обвинению в мошенничестве на сумму более 7,5 млн руб.

В Краснодаре обломки беспилотников обнаружили по 20 адресам в Прикубанском, Западном и Центральном округах после атаки ВСУ этой ночью. Повреждены пять многоквартирных, один малоэтажный и один частный жилой дом.

По поручению президента России Владимира Путина в Республике Крым до 2030 года запланировано строительство и реконструкция 24 канализационных очистных сооружений. Общий объем финансирования составляет 54 млрд руб.

Ленинский районный суд Краснодара по иску заместителя генпрокурора конфисковал у бывшего депутата городской думы Виктора Тимофеева и связанных с ним лиц активы стоимостью свыше 10 млрд руб. за незаконное обогащение через муниципальные контракты.

По прогнозам министерства экономики Краснодарского края, темп роста креативных индустрий в регионе составит 112%. По итогам 2025 года вклад креативного сектора в ВРП уже достиг 186,2 млрд руб. при темпе роста 110%.

Суд изъял в пользу государства 15 га земли бывшего завода «Краснодарсельмаш». Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск прокуратуры о возврате в федеральную собственность земельного участка и взыскании в пользу Российской Федерации более 11 млн руб., уплаченных ранее за его выкуп.

Варшавский суд удовлетворил запрос украинских властей о выдаче российского археолога Александра Бутягина, которого ранее задержали в Польше. Решение не означает немедленную экстрадицию. Адвокаты планируют обжаловать постановление в суде высшей инстанции.

Краевой суд по требованию прокуратуры заменил штраф бывшему гендиректору «Россетей Кубань» Сергею Сергееву на девять лет колонии строгого режима за получение взятки в виде аренды автомобиля Mercedes, сумма аренды которого составляет более 567 тыс. руб.