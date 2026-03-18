Экс-главу «Россетей Кубань» приговорили к девяти годам колонии

Краевой суд по требованию прокуратуры заменил штраф бывшему гендиректору «Россетей Кубань» Сергею Сергееву на девять лет колонии строгого режима за получение взятки в виде аренды автомобиля Mercedes, сумма аренды которого составляет более 567 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Первоначально Октябрьский районный суд Краснодара 3 декабря 2024 года признал 49-летнего Сергеева виновным в получении взятки и назначил штраф 2 млн руб. с запретом занимать руководящие должности в ПАО «Россети» сроком на год.

Следствие установило, что Сергей Сергеев, занимая пост гендиректора ПАО «Россети Кубань», получил от заместителя директора компании взятку в виде предоставления автомобиля Mercedes-Benz S560. Стоимость аренды машины составила более 567 тыс. руб. Взамен руководитель оказывал заместителю общее покровительство по службе.

Государственный обвинитель обжаловал решение, посчитав наказание слишком мягким. Уголовная коллегия краевого суда согласилась с доводами прокуратуры о несправедливости приговора.

В результате суд заменил штраф на реальное лишение свободы на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также увеличен срок запрета занимать руководящие должности в ПАО «Россети» — с одного года до трех лет.

Приговор вступил в законную силу.

Алина Зорина