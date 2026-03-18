Российского археолога Бутягина, задержанного в Польше, экстрадируют на Украину

Варшавский суд удовлетворил запрос украинских властей о выдаче российского археолога Александра Бутягина, которого ранее задержали в Польше. Об этом сообщил адвокат Адам Доманьский в своем Telegram-канале.

Решение не означает немедленную экстрадицию. Адвокаты планируют обжаловать постановление в суде высшей инстанции.

В сообщении отмечается, что ранее судья Любовский был уволен в связи с утратой доверия из-за сомнений в его беспристрастности по политическим делам. Однако руководство обязало его завершить начатые разбирательства.

Защита заявляет, что в материалах дела, включая экспертное заключение, отсутствуют доказательства разрушения памятника. Также не подтверждается сумма ущерба. Адвокаты отметили истечение срока давности по ч. 4 ст. 298 УК Украины (умышленное незаконное уничтожение объекта культурного наследия). Предельный срок наступил 1 января 2024 года до предъявления обвинения в октябре 2024 года.

Руководитель отдела древней археологии Эрмитажа был арестован в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины. Киев обвиняет ученого в уничтожении объектов крымского культурного наследия с ущербом более 200 млн гривен (370 млн руб.).

Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября. Польская прокуратура направила ходатайство об экстрадиции в окружной суд Варшавы 8 января. 12 января судебная инстанция продлила содержание археолога под стражей до 4 марта.

Александр Бутягин занимался раскопками в Крыму с 1998 года. С 1999 года исследователь имел официальное разрешение на проведение археологических работ на территории республики.

Алина Зорина