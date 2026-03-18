В 2026 году темп роста креативных индустрий на Кубани составит 112%

По прогнозам министерства экономики Краснодарского края, темп роста креативных индустрий в регионе составит 112%. По итогам 2025 года вклад креативного сектора в ВРП уже достиг 186,2 млрд руб. при темпе роста 110%, сообщили «Ъ-Кубань» в минэкономе.

Как отмечает министр экономики Кубани Алексей Юртаев, развитие креативной экономики определяется как переход к модели, «основанной на знаниях, таланте и культурной уникальности, что создает продукцию с высокой долей добавленной стоимости». В регионе, по словам министра, для этого создана правовая база и формируется реестр участников индустрии.

Напомним, в октябре 2024 года в Краснодарском крае был создан Совет по вопросам развития креативных индустрий. Его ключевая задача — наладить эффективное взаимодействие между краевой властью, муниципалитетами и самим бизнес-сообществом для увеличения вклада творческого сектора в экономику Кубани. 30 апреля 2025 года был принят региональный закон №5353-КЗ «О развитии креативных (творческих) индустрий в Краснодарском крае». Постановлением губернатора «О мерах по развитию креативных (творческих) индустрий в Краснодарском крае» утверждены критерии отнесения физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к субъектам креативных (творческих) индустрий.

«Креативная экономика рассматривается как один из ключевых драйверов развития региона. На сегодняшний день в крае насчитывается порядка 20 тыс. представителей креативного сообщества. На Кубани действует более 800 разноформатных пространств, предусмотрены меры государственной поддержки, направленные на развитие креативных индустрий. Предприниматели могут обратиться в краевые фонды — развития бизнеса, микрофинансирования, промышленности, инноваций. Работает Центр координации поддержки экспорта. Это дает комплексный набор инструментов: от льготных займов и гарантий до помощи в выходе на новые рынки и реализации индустриальных проектов»,— рассказал Алексей Юртаев.

В настоящее время, по словам министра, на Кубани для прямой поддержки творческих инициатив и культурных проектов действуют Агентство культуры и искусства, Молодежный центр развития личности и другие. Их задача, отмечает господин Юртаев,— помогать в реализации творческих замыслов, находить аудиторию и партнеров, предоставлять экспертизу.

«Структура креативного сектора на Кубани — это IT, гастрономия, реклама, архитектура, исполнительские искусства. Министерство экономики региона приступило к формированию реестра субъектов креативных индустрий. Для включения в перечень необходимо обратиться с заявлением и документами в министерство или направить его через портал Госуслуг. Решение будет приниматься по итогам рассмотрения каждого обращения. На сегодняшний день в реестре уже порядка 100 представителей креативного бизнеса. Включение в реестр — это первый шаг, который необходимо сделать, чтобы считаться субъектом креативного бизнеса, а в последующем претендовать на какие-либо меры продвижения и поддержки»,— подытожил министр.

Дмитрий Михеенко