Суд изъял в пользу государства 15 га земли бывшего завода «Краснодарсельмаш»

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск прокуратуры о возврате в федеральную собственность земельного участка площадью 15 га и взыскании в пользу Российской Федерации более 11 млн руб., уплаченных ранее за его выкуп.

Как установила проверка надзорного ведомства, в 1993 году имущество производственного объединения «Завод “Краснодарсельмаш”», включая спорный участок, находилось в федеральной собственности. В 1997 году постановлением мэра Краснодара участок площадью 29 га был неправомерно изъят и передан в муниципальную собственность.

Впоследствии, в 2015 году, на основании судебного решения земля была оформлена в частную собственность, при этом органы местного самоуправления не предприняли мер по защите интересов государства, а Росимущество к участию в деле привлечено не было. В 2016 году участок разделили, и один из наделов площадью 15 га остался у частного владельца, тогда как другой — 5 га — был выкуплен Российской Федерацией в лице госкомпании «Российские автомобильные дороги» за 11 млн руб., что, по оценке прокуратуры, привело к ущербу бюджету.

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием об истребовании участка кадастровой стоимостью свыше 76 млн руб. и возврате выплаченных средств. Суд поддержал позицию прокуратуры, исполнение решения находится на контроле.

