Министра здравоохранения Кубани арестовали по делу о мошенничестве на два месяца

Октябрьский районный суд Краснодара арестовал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова до 17 мая 2026 года по обвинению в мошенничестве на сумму более 7,5 млн руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Согласно материалам дела, с ноября 2015 по декабрь 2025 года Евгений Филиппов, занимая должность главы регионального минздрава, похитил 7 517 026,23 руб. из федерального бюджета. Схема преступления заключалась в фиктивном трудоустройстве на должность заведующего кафедрой ФПК ППС ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет». Похищенными средствами чиновник распорядился по собственному усмотрению.

Следствие ходатайствовало о заключении обвиняемого под стражу, ссылаясь на риски давления на свидетелей и противодействия расследованию. В качестве аргументов также рассмотрено наличие у Евгения Филиппова и его родственников дорогостоящего имущества.

Суд удовлетворил требование следственных органов и избрал в отношении министра меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Алина Зорина