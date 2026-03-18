В Крыму реконструируют 24 канализационных очистных сооружения за 54 млрд рублей

По поручению президента России Владимира Путина в Республике Крым до 2030 года запланировано строительство и реконструкция 24 канализационных очистных сооружений. Общий объем финансирования составляет 54 млрд руб. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Строительно-монтажные работы завершены уже на восьми объектах. В стадии реализации находятся 12 объектов, идет проектирование еще четырех. В 2026 году строительные работы завершатся на пяти из них, три очистных сооружения будут введены в эксплуатацию.

В их числе — очистные сооружения в поселке Миндальное муниципального округа Судак. Там выполнены все предусмотренные проектной документацией работы. Благодаря модернизации мощность очистки увеличилась до 15 тыс. куб. м в сутки. По словам Сергея Аксенова, это с запасом перекрывает пиковые нагрузки в курортный сезон. Общая стоимость проекта превысила 3,4 млрд руб. Сейчас очистное сооружение передают в хозяйственное ведение эксплуатирующей организации.

Как отметил Сергей Аксенов, этот объект имеет стратегическое значение для региона. Он позволит обеспечить надежное водоотведение хозяйственно-бытовых отходов от населенных пунктов, а также высокое качество очистки сточных вод и поспособствует снижению нагрузки на окружающую среду.

«Кроме того, этот и другие объекты напрямую влияют на туристическую и инвестиционную привлекательность Крыма как традиционного места отдыха миллионов россиян»,— подчеркнул глава Крыма.

Алина Зорина