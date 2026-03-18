Главные новости за 18 марта. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Ранним утром 18 марта в небе над Ленинградской области ликвидировали три беспилотника. Об этом сообщил губернатор субъекта Александр Дрозденко. Жертв и разрушений удалось избежать. Обломки упали на территории Киришского района.

Окружной суд Варшавы удовлетворил 18 марта запрос Украины об экстрадиции петербургского археолога и сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина. Об этом сообщил telegram-канал «Адвокат для Александра Бутягина», который ведет защита россиянина. Киевские власти обвинили его в уничтожении объекта культурного наследия — древнего города Мирмекий в Керчи.

Петербургский «Зенит» добился непростой победы в 1/2 финала Пути регионов Кубка России над махачкалинским «Динамо». Встреча, проходившая на «Газпром Арене», завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти в добавленное к первому тайму время забил Джон Дуран.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал в удовлетворении требований ООО «АМ Рестхолдинг» признать незаконным решение Санкт-Петербургского УФАС о ненадлежащей рекламе «Евгенич бара» солиста группы «Руки Вверх» Сергея Жукова и оставил его в силе. Суд признал, что слово использованное в рекламе заведения определяется носителем русского языка как бранное.

На сайте комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга опубликовали материалы экспозиции по проекту планировки и проекту межевания территории под строительство небоскребов «Лахта центр 2» и «Лахта центр 3» в Приморском районе. Инициатором подготовки документации выступает АО «Синергия».

Краснодарская группа компаний ССК приобрела проект жилой застройки в Янино у группы ЦДС. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на участников рынка. По данным издания, речь идет об участке площадью 53,49 га, расположенном между Колтушскими высотами и Ржевским лесопарком. На этой территории предполагается строительство 361 тыс. кв. м жилья.

Санкт-Петербургский городской суд освободил от уголовной ответственности по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство) Николая Шапкина, который в марте 2025 года расправился с арендодателем в квартире дома 9 по Загородному проспекту. Пенсионер расчленил останки и попытался вывезти их на улицу на продуктовой тележке. Представители Фемиды признали 77-летнего петербуржца невменяемым и отправили на принудительное лечение.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга подал пять исков к ООО «Геоизол» на общую сумму более 800 млн рублей. В Смольном заявили, что претензионная работа ведется из-за неисполнения подрядчиком обязательств по контракту на строительство парка электробусов на Ржевке.

Объем предложения в сегменте коммерческой недвижимости формата multi-property (многособственнических объектов) вырос за год на 47% с 450 тыс. кв. м до 650 тыс., подсчитали аналитики ГК «Бестъ». По данным компании, по функциональному назначению самая большая доля площадей в сегменте коммерческой недвижимости сегодня приходится на офисы – 39%.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга оправдал трех бывших воспитателей детского сада, которых обвиняли в насильственных действиях сексуального характера и истязании семи малолетних воспитанников. Суд, изучив материалы дела и заключения экспертов, пришел к выводу, что показания детей были противоречивыми и со временем менялись.