Суд оставил в силе решение УФАС о неприличной рекламе «Евгенич бара» Сергея Жукова

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал в удовлетворении требований ООО «АМ Рестхолдинг» признать незаконным решение Санкт-Петербургского УФАС о ненадлежащей рекламе «Евгенич бара» солиста группы «Руки Вверх» Сергея Жукова и оставил его в силе. Суд признал, что слово использованное в рекламе заведения определяется носителем русского языка как бранное.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Летом 2025 года Санкт-Петербургское УФАС признало ненадлежащей рекламу «Евгенич бара» на Невском пр., 53. В управление поступило сразу несколько заявлений от граждан, жаловавшихся на неприличную рекламу на окнах бара. На остекленных поверхностях заведения были размещены вывески с фразами «Евгенич с**а гений», «Приуныл Прибухни», «**** Бахыт Компот», «Без бокала нет вокала». Санкт-Петербургское УФАС сочло, что рекламные слоганы содержат недопустимые выражения, а также могут восприниматься как призыв к употреблению алкоголя без возрастных ограничений. В ходе рассмотрения дела бар снял всю спорную рекламу, но с решением антимонопольного ведомства не согласился и обратился в суд.

В заявлении об оспаривании решения УФАС юрлицо заведения ООО «АМ Рестхолдинг» делает вывод об отсутствии нарушения части 6 ст. 5 Закона о рекламе, поскольку в Толковом словаре государственного языка Российской Федерации (разработчик ФГБОУ ВО «СПбГУ»), являющимся «нормативным источником, фиксирующем нормы русского языка (в части толкования), слово «с**а» не определено в качестве бранного.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти с доводами бара не согласился и полностью отказал в удовлетворении требований. В решении суда подчеркивается, что носитель русского языка воспринимает слово «с**а» в значении, не указанном в Толковом словаре государственного языка РФ, так как при использовании русского языка как государственного языка РФ не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, в том числе нецензурной брани. Соответственно, в этом словаре и не должно быть значений бранных слов. Носитель языка безошибочно определяет данное слово как бранное с учетом контекста его использования, говорится в документе.

Александра Тен