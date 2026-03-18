Краснодарский девелопер купил под застройку более 53 га в Янино

Краснодарская группа компаний ССК приобрела проект жилой застройки в Янино у группы ЦДС. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на участников рынка.

По данным издания, речь идет об участке площадью 53,49 га, расположенном между Колтушскими высотами и Ржевским лесопарком. На этой территории предполагается строительство 361 тыс. кв. м жилья. Высотность домов ограничена восемью этажами. Также проект предусматривает возведение трех детских садов, школы на 1125 мест, поликлиники и физкультурно-оздоровительного комплекса.

Как отмечает газета, в ЦДС сделку не подтвердили, но и не опровергли. Получить комментарий ССК изданию не удалось. По оценкам экспертов, сумма сделки могла составить 6–7 млрд рублей. При этом новому собственнику еще предстоит дооформить градостроительную документацию и получить разрешение на строительство.

Это уже второй проект, который ССК приобрела у ЦДС на рынке Ленинградской области. В 2025 году краснодарский девелопер купил у компании участок в Новосаратовке почти за 4,5 млрд рублей. Там новый собственник вывел в продажу жилой проект под брендом «Имена».

В первичной продаже в Янино представлено 11 жилых комплексов. Проекты в этой зоне, в частности, реализуют «Ленстройтрест», «Расцветай» и группа «КВС». Эксперты рынка называют Янино перспективной территорией благодаря близости к Петербургу, сложившейся жилой среде и развитию транспортной инфраструктуры.

