Пенальти помог «Зениту» обыграть махачкалинское «Динамо» в Кубке России

Петербургский «Зенит» добился непростой победы в 1/2 финала Пути регионов Кубка России над махачкалинским «Динамо». Встреча, проходившая на «Газпром Арене», завершилась со счетом 1:0.

Наставник сине-бело-голубых Сергей Семак заменил практически весь состав после победной игры в чемпионате России со «Спартаком». В нападение отправились Луис Энрике, Андрей Мостовой и Джон Дуран.

Именно последний станет автором единственного мяча, забитого с пенальти. Уже в добавленное к первому тайму время арбитр встречи Павел Кукуян назначил очень спорный 11-метровый за снос в штрафной хавбека «Зенита» Даниила Кондакова.

Колумбийский новичок петербуржцев подошел к мячу и уверенно послал его в правый нижний угол. Голкипер махачкалинцев Никита Карабашев угадал направление удара, однако дотянуться до сферы не сумел.

Во втором тайме «Зенит» продолжил давить на оборону гостей, приличный объем работы и качественные забегания показал господин Мостовой. Стоит отметить и выход на замену Александра Соболева, который под занавес игры пробил через себя, однако полету мяча помешал защитник «Динамо».

Таким образом сине-бело-голубые вышли в финал Пути регионов, где встретятся с московским «Спартаком».

Андрей Маркелов