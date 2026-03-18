Рынок многособственнических объектов Петербурга вырос почти на 200 тыс. кв. метров

Объем предложения в сегменте коммерческой недвижимости формата multi-property (многособственнических объектов) вырос за год на 47% с 450 тыс. кв. м до 650 тыс., подсчитали аналитики ГК «Бестъ».

По данным компании, по функциональному назначению самая большая доля площадей в сегменте коммерческой недвижимости сегодня приходится на офисы – 39%, 21% занимает рекреационная недвижимость (загородные апарт-отели, дома в аренду, глэмпинги), 17% – апарт-отели, 12% – light industrial, 11% – МФК (многофункциональные комплексы – гибрид апартаментов, офисов, ритейла, площадей для сервиса и т. д., реализуемых в формате multi-property).

По итогам 2024 года объем предложения многособственнических объектов вырос на 69% до 450 тыс. кв. м. В 2025 году показатель увеличился только на 47%, продемонстрировав снижение впервые с 2022 года. Несмотря на падение ежегодного прироста, МФК остаются перспективным направлением коммерческой недвижимости, считают в ГК «Бестъ».

Развитие многособственнических проектов сегодня – единственный способ привлечь инвестиции в объект коммерческой недвижимости без дорогого заемного финансирования, и этот тренд будет развиваться в Петербурге, отметил на деловом завтраке BestBreakfast партнер «МТЛ. Управление активами» Станислав Ступников.

