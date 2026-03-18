Суд в Петербурге оправдал трех воспитателей по делу о насилии над детьми в детсаду

Приморский районный суд Санкт-Петербурга оправдал трех бывших воспитателей детского сада, которых обвиняли в насильственных действиях сексуального характера и истязании семи малолетних воспитанников. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии обвинения, фигуранты применяли насилие к детям 4 лет и причиняли им физические и психические страдания. Им вменяли семь эпизодов по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего) и обвинение по пп. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иных насильственных действий).

Обвиняемые вину не признали и заявили, что никаких противоправных действий в отношении детей не совершали. Суд, изучив материалы дела и заключения экспертов, пришел к выводу, что показания детей были противоречивыми и со временем менялись. В постановлении отмечается, что из-за возраста дети не всегда могли правильно воспринимать обстоятельства и точно их воспроизводить, а также были подвержены влиянию взрослых.

Суд также указал, что в материалах дела не было фото- и видеозаписей, подтверждающих версию обвинения, а медицинские документы не свидетельствовали об ухудшении психического состояния детей из-за описываемых событий.

Артемий Чулков