Пенсионера-расчленителя с Загородного проспекта отправили на принудительное лечение

Санкт-Петербургский городской суд освободил от уголовной ответственности по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство) Николая Шапкина, который в марте 2025 года расправился с арендодателем в квартире дома 9 по Загородному проспекту. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга Пенсионер Николай Шапкин, которого суд направил на принудительное психиатрическое лечение

Чтобы скрыть следы преступления, Николай Шапкин расчленил тело 65-летней уроженки Карелии и попытался вывезти останки на улицу на продуктовой тележке. В парадной его остановил участковый.

После проведенных психиатрических экспертиз суд направил злоумышленника на принудительное лечение. Свою вину 77-летний Шапкин так и не признал.

Как писал ранее «Ъ Северо-Запад», мотивом расправы стал длительный конфликт между арендодателем и квартиросъемщиком. Пенсионер не желал гасить долг за комнату.

