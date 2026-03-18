Пенсионера-расчленителя с Загородного проспекта отправили на принудительное лечение
Санкт-Петербургский городской суд освободил от уголовной ответственности по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство) Николая Шапкина, который в марте 2025 года расправился с арендодателем в квартире дома 9 по Загородному проспекту. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Пенсионер Николай Шапкин, которого суд направил на принудительное психиатрическое лечение
Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга
Чтобы скрыть следы преступления, Николай Шапкин расчленил тело 65-летней уроженки Карелии и попытался вывезти останки на улицу на продуктовой тележке. В парадной его остановил участковый.
После проведенных психиатрических экспертиз суд направил злоумышленника на принудительное лечение. Свою вину 77-летний Шапкин так и не признал.
Как писал ранее «Ъ Северо-Запад», мотивом расправы стал длительный конфликт между арендодателем и квартиросъемщиком. Пенсионер не желал гасить долг за комнату.