Специалисты завершили ремонт эскалатора на «Балтийской»

Вестибюль станции метро «Балтийская» возобновит работу в обычном режиме. Об этом сообщили 18 марта в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ

Специалисты завершили работы по капитальному ремонту эскалатора на станции. В связи с этим со среды вестибюль работает в обычном режиме.

К ремонту приступили 5 декабря 2025 года. На это время по рабочим дням с 8:10 до 9:20 вход в вестибюль закрывали, с 17:00 до 19:00 вход на станцию был ограничен. Изначально работы должны были завершить 27 февраля, но потом срок сдачи сдвинули на 20 марта.

Татьяна Титаева