Экс-глава Приморско-Ахтарского района прокомментировал конфискацию недвижимости

Бывший-глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко прокомментировал конфискацию его недвижимости и автомобилей, законность приобретения которых он не смог подтвердить. В своем Telegram-канале он оспаривает законность данного решения.

«Все мое имущество задекларировано с 2012 года. Доходы покрывают с лихвой все расходы! Цифру в 250 млн рублей кто-то придумал для придания важности своим действиям», — написал экс-чиновник.

По его словам, дом, в котором он проживает с семьей, строился в станице три с половиной года, однако его засчитывают в доходы только в год ввода в эксплуатацию. Максим Бондаренко также отметил, что не учитываются средства от продажи автомобиля, который он реализовал перед покупкой другого.

«Три автомобиля о которых все радостно пишут это Лада ларгус 2016 года, жигули 1972 года и минивэн 2019 года! Вездеход 2014 года выпуска. Земельный участок 3000 кВ м — это 30 соток в станице», — уточнил бывший руководитель района.

Он подчеркнул, что с 2012 года законно указывает свои доходы, включающие не только заработную плату, но и средства от сдачи в аренду имущества, приобретенного до выхода на государственную службу. Бывший глава района выразил надежду опровергнуть решение о конфискации и доказать законность происхождения своего имущества.

«Ъ-Кубань» писал, что Приморско-Ахтарский районный суд по иску прокуратуры конфисковал в пользу государства имущество бывшего главы муниципального округа Максима Бондаренко, который не смог подтвердить законность его приобретения.

Алина Зорина