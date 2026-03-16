Главные новости к утру 16 марта

В Лос-Анджелесе прошла 98-я церемония вручения премии «Оскар». Статуэтку за «Лучший фильм» получила картина Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». Список победителей во всех номинациях — в материале «Ъ».

В Италии завершились Паралимпийские игры. Россия заняла третье место в медальном зачете. Спортсмены выступали под национальным флагом и с гимном страны впервые с 2014 года.

Атака БПЛА на Москву продолжается. С начала дня рядом со столицей сбили уже 36 БПЛА.

Власти США уже на этой неделе собираются объявить о создании коалиции для защиты судов от Ирана, сообщает The Wall Street Journal.

Британия начала готовить десантный корабль для выполнения задач на Ближнем Востоке.

Правительство одобрило идею ввести новые основания для депортации мигрантов.