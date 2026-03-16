Британия начала готовить десантный корабль для задач на Ближнем Востоке

Великобритания перевела вспомогательный десантный корабль RFA Lyme Bay в состояние повышенной готовности. Сейчас он находится в море, на борту проходят учения, сообщили в Минобороны королевства.

В военном ведомстве подчеркнули, что подготовка корабля — превентивная мера, «на случай если потребуется содействие в выполнении морских задач в Восточном Средиземноморье». Сообщение Минобороны передает Sky News.

До этого Британия отправила эсминец HMS Dragon к берегам Кипра. Развертывание стало ответом на атаку беспилотника, произошедшую в начале марта на британскую авиабазу Акротири на Кипре. При этом, как сообщала британская пресса, эсминец покинул Портсмут только спустя неделю после того, как премьер-министр Кир Стармер объявил о развертывании корабля в регионе. Власти королевства подвергались критике за медленную реакцию на события на Ближнем Востоке. По данным The Telegraph, господин Стармер не желает отправлять корабли в регион, несмотря на просьбы президента США Дональда Трампа.