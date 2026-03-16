Российские атлеты прошли в параде закрытия Паралимпиады с флагом страны

Российская делегация в полном составе прошла в параде атлетов на закрытии Паралимпийских игр в Италии. В церемонии поучаствовала вся группа из шести атлетов, представлявших Россию на соревнованиях: лыжница Анастасия Багиян, горнолыжник Алексей Бугаев, сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо, а также горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков, которые несли флаг России.

Российские спортсмены выступили под национальным флагом и с гимном страны впервые с 2014 года. Сборная заняла третье место в медальном зачете. Спортсмены завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.

Лидером по количеству наград стала Варвара Ворончихина: у нее две золотых медали, одна серебряная и бронзовая. Анастасия Багиян завоевала титул трехкратной чемпионки Игр. Дважды на верхнюю ступень пьедестала поднимался Иван Голубков. На счету Алексея Бугаева золотая и две бронзовые медали.

Первым в медальном зачете стал Китай с 15 золотыми, 13 серебряными и 16 бронзовыми наградами. США — на втором месте: американские спортсмены завоевали 13 золотых медалей, пять серебряных и шесть бронзовых.