«Битва за битвой» получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм»

В Лос-Анджелесе подошла к концу 98-я церемония вручения премии «Оскар». Статуэтку за «Лучший фильм» получила картина Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». Лента была представлена в тринадцати номинациях и победила в шести из них.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Blake / Reuters Фото: Mike Blake / Reuters

«Битва за битвой» также получила премии за:

лучшую режиссуру;

лучшую мужскую роль второго плана (Шон Пенн);

лучший адаптированный сценарий;

лучший монтаж (Энди Юргенсен);

лучший кастинг.

Фильм «Грешники» попал в рекордные 16 номинаций. Он выиграл четыре из них — включая награду Майкла Б. Джордана за лучшую мужскую роль.

Лучшим международным фильмом стала «Сентиментальная ценность» режиссера Йоакима Триера. Лучшим документальным фильмом назван «Господин Никто против Путина», который снял российский учитель Павел Таланкин вместе с режиссером Дэвидом Бронштейном.

Российский короткометражный мультфильм Константина Бронзита «Три сестры» статуэтку не получил. Награду завоевала канадская картина «Девушка, которая плакала жемчугом», созданная Крисом Лависом и Мациком Щербовски.

